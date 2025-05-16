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 | Sule Altinel

La Liga'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!

İspanya La Liga'nın 36. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol'u 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

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La Liga'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 01:54
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 01:58

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti. Deplasmanda Espanyol ile karşılaşan Hansi Flick'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrılırken, şampiyonluğu getiren golleri 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6. dakikada Fermin kaydetti.

La Liga'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!

28. ŞAMPİYONLUK

Ligin bitimine 2 hafta kala puan farkını 7'ye çıkaran Barcelona 28. şampiyonluğuna ulaştı.

La Liga'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!

YAMAL'DAN MUHTEŞEM PERFORMANS

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal bu sezon 17 gol, 21 asistle 38 gole direkt katkı sağlayarak şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

La Liga'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de ilk sezonunda Supercopa ve Copa del Rey'in ardından La Liga şampiyonluğunu da elde ederek üçüncü kupasını kazandı.

La Liga'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!
La Liga'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!

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