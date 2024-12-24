LaLiga’da Arda Güler rüzgarı: Ödülü kaptı, sosyal medya yıkıldı! ''Luka Modric artık meşaleyi devretmeli''

24 Aralık 2024 10:49 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:52

Real Madrid'in genç yıldızı milli futbolcumuz Arda Güler yine gururlandırdı. Arda Güler, LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı. Ödül haberi sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Taraftarın Luka Modric ile ilgili yorumu dikkat çekti. Sosyal medyada artık Luka Modric'in meşaleyi Güler'e vermesi gerektiği söylendi.

Real Madrid’de oynayan A milli futbolcusu Arda Güler​ bu sezon az forma şansız bulmasıyla konuşuluyor. Taraftar süre aldığı son maçlardaki performansıyla Arda Güler’e desteğini arttırıyor. Teknik direktör Ancelotti​ genç yıldıza az süre vermesi nedeniyle eleştiriliyordu. Arda Güler, İspanya​ LaLiga’da ödül aldı.

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİĞİ

Milli futbolcu, Real Madrid​ formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkarken, 6 kez de 11'de maça başladı. Arda, aralık ayında Girona'ya karşı 1 gol atarken, Rayo Vallecano maçında da 2 asiste imza attı. Bu performansla LaLiga​'da ayın U23 oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. 19 yaşındaki futbolcu eflatun-beyazlılarda 4 gole doğrudan katkı sağladı.

MODRİC YORUMU

Oyuna girdikten sonra sorumluluk almaktan kaçınmayan ve ataklara şekil veren Arda Güler, İspanyol taraftarları etkilemeye devam ediyor.

İspanyol taraftarın sosyal medyadan yaptığı; "Luka Modric artık meşaleyi Arda Güler'e devretmeli" paylaşımı binlerce beğeni almıştı.

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

Bir diğer milli oyuncumuz Kenan Yıldız ise İtalya'ya damga vuruyor. Oynadığı futbolla ilgi çeken Kenan Yıldız, Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'dan övgü aldı. Motta, "Kenan Yıldız harika bir oyuncu. Hem forvet, hem forvet arkası hem de kanatlarda oynayabiliyor" dedi.