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 | Yusuf Özgür Bülbül

Lastik patladı futbolcular taksiyle maça yetişti!

Konya’da kafileyi taşıyan otobüsün lastiği patladı, futbolcular taksiyle maça yetiştirildi. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, büyük bir fedakarlık ve sportmenlik örneği gösteren Beyşehir’i temsil eden amatör futbol takımının yöneticileri, antrenör ve oyuncularına teşekkür etti…

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Lastik patladı futbolcular taksiyle maça yetişti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 18:00

Konya 2.Amatör Kümede mücadele veren Beyşehir Demirspor Futbol Takımı kafilesini deplasmana taşıyan otobüsün lastiği patlayınca, idareciler; futbolcular ve teknik heyeti müsabakaya taksi çağırarak yetiştirdi.

TİCARİ TAKSİ TUTARAK FUTBOLCULARI MAÇA YETİŞTİRDİ

Amatör ligde Beyşehir ilçesini temsil eden Beyşehir Demirspor Futbol Takımı, bugün Karatay ilçesinde Şehit Nihat Gün sahasında oynayacağı Maliyespor amatör lig maçı için Beyşehir’den yola çıktı. Kafileyi taşıyan otobüsün lastiği Konya girişindeki Akyokuş yakınlarında patladı, araç yoluna devam edemedi. Beyşehir Demirspor grupta iddiası olmamasına rağmen yöneticileri, ticari taksi tutarak futbolcuları maça yetiştirdi.

Beyşehir Demirspor, futbolcularının taksiyle ulaştığı karşılaşmada Maliyespor’a mağlup oldu. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) büyük bir fedakarlık ve sportmenlik örneği gösteren Beyşehir’i temsil eden amatör futbol takımının yöneticileri, antrenör ve oyuncularına teşekkür etti.

Lastik patladı futbolcular taksiyle maça yetişti!

TEŞEKKÜR MESAJI

Konya ASKF’den yayımlanan teşekkür mesajında; "Konya 2. Amatör Küme ve altyapıda mücadele eden amatör spor kulüplerimizden Beyşehir Demirspor bugün Şehit Nihat Gün sahasında oynayacağı büyükler Maliyespor maçı öncesinde örnek bir sportmenlik davranışı gösterdi. Beyşehir’den maç için çıkan Beyşehir Demirspor kafilesi, Konya girişi Akyokuş civarında aracın lastiğinin patlaması sonucu maça yetişememe durumuna göre ticari taksiler tutarak grupta iddiası olmamasına rağmen müsabakaya zamanında yetişerek amatörlüğün fedakârlık yönünün örneğini futbolcuları ile yaşayarak topluma sportmence bir davranış gösterdikleri için; maçı kaybettiler belki ama kulüp yönetimi, antrenör ve sporcuları olarak teşekkürü sonuna kadar hak ettiler" denildi.

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