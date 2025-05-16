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Konya'daki deprem neyin habercisi? Prof Dr. Şener Üşümezsoy TGRT Haber'de değerlendirdi

Ülkemizde deprem riskinin en az olduğu şehirlerden biri olan Konya, dün 5.2 ile sallandı. Başta Ankara olmak üzere birçok ilde hissedilerek paniğe neden olan deprem sonrası uzman isim TGRT Haber'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 16:09

AFAD'tan alınan verilere göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 18.73 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan korkutan depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Konya'daki deprem neyin habercisi? Prof Dr. Şener Üşümezsoy TGRT Haber'de değerlendirdi


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Konya Valisi İbrahim Akın ise, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Şu ana kadar olumsuz bir şey yok. Saha çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Konya'daki deprem neyin habercisi? Prof Dr. Şener Üşümezsoy TGRT Haber'de değerlendirdi

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ekiplerin saha çalışması yaptığını, kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını belirtti. AFAD ve belediye ekiplerinin sahada gözlem yaptığını kaydeden Altay, yıkıntı haberi gelmediğini ifade etti.

Konya'daki deprem neyin habercisi? Prof Dr. Şener Üşümezsoy TGRT Haber'de değerlendirdi

Ülkemizde deprem riskinin en az olduğu şehirlerden biri olan Konya yaşanan deprem sonrası uzman isimlerden açıklamalar geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, meydana gelen depremle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

RAHATLATAN AÇIKLAMA

"Konya’daki fay 1939’da kırılan Erzincan en batıya doğru uzanmış ama kırılmamış kesimini oluşturuyor. Güneyden ise tuz gölünü çevreleyen bir fay hattı söz konusu. Peki bunlardaki strese neden olan güçler neler dersek 6 Şubat depreminde ara plakası ve Amanos Dağları Anadolu’nun içine saplanmış bir noktada. Bu saplanmış olan fay hattı Antakya’dan başlayıp Nur Dağları’na, oradan Doğu’ya doğru dönen Pazarcık, Gölbaşı ve Pütürge’ye ulaşan bir fay hattını oluşturuyor. Bunun yarattığı enerji, 6 Şubat depreminden sonra Anadolu’da tetiklenen streslerdir. Yani 6 Şubat depreminin yarattığı güç, bu faylarda stresler yarattı. Bu sebeple Konya’da deprem oldu. Bu durumda büyük depremlere neden olmaz."

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