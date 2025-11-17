Yılın Oyunu adayları listesinde hangi oyunlar var? The Game Awards 2025

The Game Awards 2025, oyun dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan “Yılın Oyunu” kategorisindeki adaylarını paylaştı.

Bu yıl liste, anlatı zenginliği ve yenilikçi sistemleriyle öne çıkan birbirinden güçlü yapımlarla öne çıkıyor.

Yılın Oyunu listesinde yer alan oyunlar şöyle sıralanıyor:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

En İyi Espor Oyunu listesi

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

En İyi Aksiyon Oyunu listesi

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades 2

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

En İyi Mobil Oyun listesi

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Wuthering Waves