Avatar
Editor
 TGRT Haber

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

Almanya Slovakya canlı yayın ile ekranlara geliyor! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nun son haftasında Almanya ile Slovakya, Red Bull Arena’da kritik bir mücadeleye çıkacak. Almanya, yalnızca bir puan aldığı takdirde Dünya Kupası bileti alan taraf olacak. Slovakya ise galibiyet dışındaki tüm sonuçlarda play-off etabına kalacak. İşte Almanya Slovakya canlı yayın bilgileri…

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11'de başlıyor
Haber Merkezi
17.11.2025
17.11.2025
2026 A Grubu’nda ile bu akşam grup etabının en kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya gelecek. Mücadele, ’deki Red Bull Arena’da saat 22.45’te başlayacak.

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

ALMANYA SLOVAKYA CANLI İZLE

Almanya ile Slovakya arasında oynanacak müsabaka, grup etabının kaderini belirleyen maçlardan biri olacak. Almanya, Lüksemburg karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle son haftaya avantajlı girerken, turnuva boyunca hücum yükünü çeken Nick Woltemade’nin performansı dikkat çekiyor. Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, iç sahada 2021’de yaşadığı Makedonya yenilgisinin ardından bu statta Dünya Kupası eleme maçı kaybetmedi. Ancak daha önce grupta Slovakya karşısında aldıkları 2-0’lık mağlubiyet nedeniyle karşılaşma öncesi temkinli hazırlanıyor.

Slovakya cephesinde ise Francesco Calzona’nın ekibi Kuzey İrlanda’yı 1-0 yenerek moral depoladı. Elemeler boyunca yalnızca iki gol yemeleri, Martin Dubravka ve Milan Skriniar önderliğinde savunmada gösterdikleri disiplinli oyunu öne çıkarmış durumda. Hücum hattında David Strelec görev alacak ve Slovakya’nın Almanya karşısında hızlı çıkışlarla pozisyon üretmesi bekleniyor. İki takım arasındaki son altı maçta galibiyetlerin eşit paylaşılması rekabetin dengeli geçmişini yansıtıyor. Mücadele ile izlenebilecek.

Almanya Slovakya 11'leri belli oldu:

Almanya 11: Baumann, Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Goretzka, Pavlovic, Wirtz, Gnabry, Sane, Woltemade

Slovakya 11: Dubravka, Obert, Skriniar, Gyömber, Hancko, Duda, Lobotka, Bero, Sauer, Duris, Strelec

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

ALMANYA SLOVAKYA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Almanya ile Slovakya arasındaki maç farklı ülkelerde çeşitli platformlardan canlı olarak yayınlanacak. Almanya'da ZDF, ABD’de Fox Sports App, Avusturya’da Prime Video ve Fransa’da L’Equipe Live Foot karşılaşmayı izleyicilere ulaştıracak. Ayrıca Hollanda’da Sport 24 ve Belçika’da DAZN Belgium üzerinden de maç yayını yapılacak. Bu kanallar, karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyicilere alternatif erişim imkanları sunuyor.

Almanya Slovakya maçını veren kanallar:

  • ABD: Fox Sports App
  • Almanya: ZDF
  • Avusturya: Prime Video
  • Belçika: DAZN Belgium
  • Fransa: L'Equipe Live Foot
  • Hollanda: Sport 24
Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

ALMANYA - SLOVAKYA NEREDE İZLENİR?

Almanya Slovakya karşılaşması Türkiye’de Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Exxen aboneleri mücadeleyi telefon, tablet, bilgisayar ya da televizyon üzerinden uygulama aracılığıyla yüksek çözünürlükte takip edebilecek. Platformun canlı yayın seçeneği sayesinde kullanıcılar Almanya Slovakya maçını eşzamanlı olarak izleme fırsatı bulacak.

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

Exxen, uluslararası mücadelelerin yayın haklarını alması nedeniyle Avrupa Elemeleri kapsamındaki pek çok maçı canlı olarak ekranlara getiriyor. Almanya Slovakya müsabakası da bu kapsamda platform üzerinden erişilebilir olacak. Kullanıcılar, Exxen uygulamasına giriş yaparak karşılaşmayı herhangi bir ek işlem gerekmeden seyredebilir.

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Slovakya maçı Türkiye’de Exxen dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Exxen üyeleri, platformun mobil ve masaüstü uygulamalarını kullanarak maçın her anını canlı izleme imkânına sahip olacak. Yayın, şifresiz olarak sunulmayıp Exxen aboneliği gerektiriyor.

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

Maçın uluslararası yayıncıları arasında ABD’den Fox Sports App, Almanya’dan ZDF, Avusturya’dan Prime Video, Belçika’dan DAZN Belgium, Fransa’dan L’Equipe Live Foot ve Hollanda’dan Sport 24 yer alıyor.

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

ALMANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - SLOVAKYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI NEREDE İZLENİR?

Almanya ile Slovakya millî takımları arasındaki mücadele Türkiye’de yalnızca Exxen platformu aracılığıyla izlenebilecek. Exxen’in canlı yayın hizmeti, kullanıcıların karşılaşmayı farklı cihazlardan yüksek görüntü kalitesiyle izlemelerine olanak sağlıyor. Platforma aboneliği bulunan kullanıcılar, özel bir yayın akışıyla maçı kesintisiz takip edebilecek.

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

Diğer ülkelerde ise müsabaka ulusal ve dijital yayıncılar tarafından farklı platformlarda ekranlara getiriliyor. Almanya'nın yayıncısı ZDF, maçın açık erişimli yayınlanmasını sağlarken, Avusturya, Fransa, ABD ve Belçika gibi ülkelerde dijital yayıncılar üzerinden karşılaşma takip edilebiliyor. Bu sayede pek çok bölgeden futbolseverler mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

Almanya Slovakya CANLI nereden izlenir? Leroy Sane ve Skriniar 11’de başlıyor

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI İZLE

Türkiye’de karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Exxen platformunu kullanarak maça erişebilir. Exxen kullanıcıları, hesaplarına giriş yaparak maçı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyon üzerinden canlı olarak takip edebilir. Platform, karşılaşmayı HD kalitesinde yayınlayarak seyircilere yüksek çözünürlüklü bir izleme deneyimi sunuyor.

