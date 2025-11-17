Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

TOKİ başvuruları son gün tarihi açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine başvuruların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı. Bakan Kurum, başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bu yana 2 milyon 879 bin geçerli başvurunun alındığını belirtti. İşte TOKİ başvuru süreci ve son tarih…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 21:41

500 bin projesine yönelik süreci ülke genelinde yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamındaki başvuru şartları, fiyatlandırma ve ödeme planları hem ’da hem de Anadolu illerinde farklılık gösteriyor.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

TOKİ BAŞVURU SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Murat Kurum, 10 Kasım’da başlayan başvuruların kısa sürede yüksek bir rakama ulaştığını belirterek, 2 milyon 879 bin geçerli başvurunun alındığını bildirdi. Kurum, yaptığı açıklamada projeye olan ilginin sürdüğünü ve ilk teslimlerin deprem bölgesinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca tahmini olarak teslimlerin 2026 yılında yapılabileceğini ifade etti. Bu kapsamda, projeye dahil edilecek konutların ülke genelinde 81 ilde inşa edilmesi planlanıyor.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan “Yüzyılın ” kapsamında hedeflenen 500 bin sosyal konutun büyük bölümünün, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlara sunulacağı kaydedildi. İstanbul’da toplam 100 bin konut inşa edileceği belirtilirken, buna ek olarak 15 bin kiralık konutun da şehre kazandırılması planlanıyor. Projenin vatandaşın konuta erişimini kolaylaştırması beklenirken, özellikle dar ve orta gelirli ailelerden gelen başvuruların ağırlıkta olduğu ifade edildi.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden “ Konut/İşyeri Başvuru” ekranı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra proje seçimini tamamlıyor ve onaylama işlemi sonrasında başvuruları TOKİ sistemine iletiliyor. Bu aşamanın ardından başvuru sahibinin adına banka tarafından hesap açılıyor ve SMS yoluyla hesap bilgileri iletiliyor. Başvuru ücretinin belirlenen süre içinde EFT/havale ya da ATM yoluyla yatırılması gerekiyor.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

Banka üzerinden yapılacak başvurular ise şubeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları yalnızca şubelerden ve herhangi bir başvuru bedeli alınmadan kabul ediliyor. Vatandaşlar başvurularının değerlendirme sürecini e-Devlet’te yer alan “Başvuru Listesi” ekranından takip edebiliyor. Başvuru ücreti belirtilen süre içinde yatırılmadığı takdirde başvurular otomatik olarak iptal ediliyor.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, DEVAM EDİYOR MU?

500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci halen devam ediyor. TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği proje kapsamında vatandaşların e-Devlet veya banka şubeleri üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sürecinin son gününe kadar işlemlerin eksiksiz yapılması önem taşıyor.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

Başvuruların başladığı 10 Kasım tarihinden itibaren yoğun bir talep oluştuğu görüldü. Başvuru aşamasında belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların başvuruları geçerli kabul ediliyor. Başvuru süreci, belirlenen tarihler içinde devam edecek ve şehit aileleri, gazi ve maluller için özel kolaylıklar sağlanıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak vatandaşların ikamet şartlarına ve gelir kriterlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta sona erecek. Bu tarihe kadar online başvuru işlemlerini tamamlamayan vatandaşlar, banka şubeleri üzerinden başvuru yapma imkanına sahip olacak. Ancak banka şubelerinden yapılacak başvuruların son tarihi 19 Aralık olarak açıklandı.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, banka tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba 5 bin TL başvuru bedelinin yatırılması gerekiyor. Bu bedelin belirtilen süre içinde yatırılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılıyor. Vatandaşlar, başvuru durumlarını e-Devlet'ten yer alan TOKİ sekmesi üzerinden takip edebiliyor. Projede ayrılan kontenjanlar arasında şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu ailelere yönelik özel oranlar bulunuyor.

ETİKETLER
#istanbul
#başvuru
#toki
#sosyal konut
#konut projesi
#Anadolu Halk Müziği
#500 Bin Konut
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.