TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru sayısı 3 milyonu aşmak üzere

500 bin sosyal konut projesine yönelik başvuru süreci ülke genelinde yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamındaki başvuru şartları, fiyatlandırma ve ödeme planları hem İstanbul’da hem de Anadolu illerinde farklılık gösteriyor.

TOKİ BAŞVURU SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Murat Kurum, 10 Kasım’da başlayan başvuruların kısa sürede yüksek bir rakama ulaştığını belirterek, 2 milyon 879 bin geçerli başvurunun alındığını bildirdi. Kurum, yaptığı açıklamada projeye olan ilginin sürdüğünü ve ilk teslimlerin deprem bölgesinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca tahmini olarak teslimlerin 2026 yılında yapılabileceğini ifade etti. Bu kapsamda, projeye dahil edilecek konutların ülke genelinde 81 ilde inşa edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hedeflenen 500 bin sosyal konutun büyük bölümünün, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlara sunulacağı kaydedildi. İstanbul’da toplam 100 bin konut inşa edileceği belirtilirken, buna ek olarak 15 bin kiralık konutun da şehre kazandırılması planlanıyor. Projenin vatandaşın konuta erişimini kolaylaştırması beklenirken, özellikle dar ve orta gelirli ailelerden gelen başvuruların ağırlıkta olduğu ifade edildi.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” ekranı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra proje seçimini tamamlıyor ve onaylama işlemi sonrasında başvuruları TOKİ sistemine iletiliyor. Bu aşamanın ardından başvuru sahibinin adına banka tarafından hesap açılıyor ve SMS yoluyla hesap bilgileri iletiliyor. Başvuru ücretinin belirlenen süre içinde EFT/havale ya da ATM yoluyla yatırılması gerekiyor.

Banka üzerinden yapılacak başvurular ise şubeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları yalnızca şubelerden ve herhangi bir başvuru bedeli alınmadan kabul ediliyor. Vatandaşlar başvurularının değerlendirme sürecini e-Devlet’te yer alan “Başvuru Listesi” ekranından takip edebiliyor. Başvuru ücreti belirtilen süre içinde yatırılmadığı takdirde başvurular otomatik olarak iptal ediliyor.

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, DEVAM EDİYOR MU?

500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci halen devam ediyor. TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği proje kapsamında vatandaşların e-Devlet veya banka şubeleri üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sürecinin son gününe kadar işlemlerin eksiksiz yapılması önem taşıyor.

Başvuruların başladığı 10 Kasım tarihinden itibaren yoğun bir talep oluştuğu görüldü. Başvuru aşamasında belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların başvuruları geçerli kabul ediliyor. Başvuru süreci, belirlenen tarihler içinde devam edecek ve şehit aileleri, gazi ve maluller için özel kolaylıklar sağlanıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak vatandaşların ikamet şartlarına ve gelir kriterlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta sona erecek. Bu tarihe kadar online başvuru işlemlerini tamamlamayan vatandaşlar, banka şubeleri üzerinden başvuru yapma imkanına sahip olacak. Ancak banka şubelerinden yapılacak başvuruların son tarihi 19 Aralık olarak açıklandı.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, banka tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba 5 bin TL başvuru bedelinin yatırılması gerekiyor. Bu bedelin belirtilen süre içinde yatırılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılıyor. Vatandaşlar, başvuru durumlarını e-Devlet'ten yer alan TOKİ sekmesi üzerinden takip edebiliyor. Projede ayrılan kontenjanlar arasında şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu ailelere yönelik özel oranlar bulunuyor.