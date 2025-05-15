LeBron James imzayı atıyor: 40 yaşında sürpriz karar!

LeBron James, 40 yaşında olmasına rağmen sürpriz bir karar verdi. NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Bleacher Report'un haberine göre beklenenin aksine basketbol oynamaya devam etmek niyetinde.

LeBron James, an itibarıyla NBA'de devam etmeye hazırlanıyor. Bu yaz emekliliğini açıklaması beklenen LeBron James, yeni bir sözleşmeye olumlu yaklaşıyor.

LEBRON JAMES YENİ SÖZLEŞME İÇİN KARARINI VERDİ

Halihazırda Lakers ile olan 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmak istemeyen LeBron'un, yeni bir sözleşme yaparak hem mali hem de yapısal esneklik kazanmak istediği iddia edildi. 22 yıldır NBA'de yer alan James; bu süreçte 27 sayı, 7.5 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları yakaladı.

LOS ANGELES LAKERS PLAY-OFF ETABINDA ELENMİŞTİ

NBA'de normal sezonu başarılı şekilde geçiren ve play-off için bilet almaya hak kazanan Lakers, Minnesota Timberwolves'a kaybederek sezonu kapatmıştı.