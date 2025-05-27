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 | Burak Ayaydın

LeBron James'e Liverpool piyangosu: 120 milyon dolar!

LeBron James ve Liverpool sürecinde müthiş bir gelişme yaşandı. Liverpool geçtiğimiz haftalarda Premier Lig şampiyonu olurken, LeBron James'e ise 120 milyon dolar değerinde piyango vurdu.

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LeBron James'e Liverpool piyangosu: 120 milyon dolar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 21:12

LeBron James, 2011 yılında 6.5 milyon dolar ödemiş ve Liverpool'un %2'lik hissesini satın almıştı. Aradan geçen yıllarda İngiliz kulüp büyümeye giderken, son olarak ise yeni şampiyonlukla birlikte de hisseler tavan yaptı.

LeBron James'e Liverpool piyangosu: 120 milyon dolar!

LIVERPOOL'A 6 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLDİ

An itibarıyla Liverpool'a 6 milyar dolar değer biçilirken, LeBron James'in 6.5 milyon dolar ödediği hisseler de 120 milyon dolar değerine ulaştı! Yıllar önce yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla alan LeBron James'in, hisseleri hala tutacağı düşünülüyor.

LeBron James'e Liverpool piyangosu: 120 milyon dolar!

LEBRON JAMES VE YATIRIMLARI

LeBron James'in; Liverpool ile beraber Amerika'da beyzbol, hokey ve Nascar takımlarına da ortaklığı bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

LEBRON JAMES KAÇ KEZ NBA ŞAMPİYONU OLDU?
Yaşayan efsane, 4 kez zafere ulaşmıştı.
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ETİKETLER
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#Liverpool
#Liverpool
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