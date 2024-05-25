Leclerc evinde pole'ü kaptı, Verstappen'in rekoruna engel oldu

25 May 2024 19:02 - Güncelleme : 25 May 2024 19:20

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 8. tedavi olan Monako Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc damga vurdu. Antrenman turlarındaki güçlü performansını sıralama turlarında da gösteren Monakolu sürücü beklendiği gibi pole pozisyonunun sahibi oldu.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte, 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.270 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.

PIASTRİ

Monakolu pilotun 0.154 saniye arkasındaki McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ikinci, 0.248 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.

Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

VERSTAPPEN'İN REKORUNA İZİN VERMEDİ

Charles Leclerc ayrıca, geçen sezonun son yarışı Abu Dhabi'den bu yana aralıksız pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'in serisini bozmayı başaran isim oldu.

Verstappen, geçen hafta sonu Imola'da art arda 8. pole pozisyonu ile Ayrton Senna'ya ait olan rekora ortak olmuştu. Ancak Hollandalı pilot bu hafta sonu o rekoru tek başına ele geçirmek için piste çıktı. Leclerc'in pole pozisyonu ile şampiyona liderinin bu rekoru sonlanmış oldu.

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