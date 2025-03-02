Lemina'yı zorda bırakan

Galatasaray'ın birkaç yıllık aranın ardından ara transfer döneminde yenide kadrosuna kattığı Mario Lemina, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gabonlu orta saha oyuncusu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası yaptığı açıklamalar hakkındaki soruya da kaçamak bir cevap verdi.

"DROGBA O KARAKTERİ BİLİYOR"

Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programına röportaj veren Lemina, "Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba, Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?" sorusunu cevapladı.

31 yaşındaki futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa, o karakteri (Mourinho'yu) biliyor. Ve benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DROGBA MOU'YA DESTEK VERMİŞTİ

Derbi sonrası Galatasaray'ın ırkçılıkla suçladığı Mourinho'ya en çarpıcı destek sarı-kırmızılıların eski yıldızı Didier Drogba'dan gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fildişi Sahilli eski futbolcu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz, bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip, bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"