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 | Mutluhan Yildiz

Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Hakemin yardımı olduğu maçlarımız oldu!

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynamış olan ve Galatasaray'daki performansı ile hafızalara kazınan Ryan Babel'den sarı-kırmızılı kulüp hakkında dikkat çeken bir itiraf geldi. Babel, Galatasaray'da oynarken hakem yardımı ile bazı maçları kazandıklarını ve bunu "şanslıydık" diye yorumladıklarını belirtti. Babel'in sözleri rakip takım taraftarları tarafından kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 23:46

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Babel, Galatasaray'da oynadığı dönemlerde bazı maçları hakem desteğiyle kazandıklarını itiraf etti.

Bu açıklamalar, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken, rakip takım taraftarları tarafından da sosyal medyada hızla yayıldı.

Babel'den derbi için skor tahmini: 2 gol beklediği bir isim var - 3. Foto

"GALATASARAY'DA HAKEM YARDIM ETTİ"

Babel, The Obi One Podcast kanalına verdiği röportajda Süper Lig'deki yıllarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmak için gerçekten çok iyi olmalısınız çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar. Neyse odur. On sene boyunca oradaydım (Süper Lig). Dört farklı takımda oynadım. İki küçük ve iki büyük kulüpte oynadım. Ayrıca itiraf etmeliyim. Biz Galatasaray'dık ve "bugün şanslıydık, bugün hakem bize çok yardımcı oldu" dediğim maçları kazandık."

Hollandalı oyuncunun sözleri, Türkiye’deki futbol camiasında yeni tartışamaya neden oldu. Rakip takım taraftarları Babel’in sözlerini paylaşarak sitem etti.

Sıkça Sorulan Sorular

RYAN BABEL EN SON HANGİ KULÜPTE FORMA GİYMİŞTİ?
Hollandalı futbolcu, kariyerindeki son kulüp olarak Eyüpspor'da oynamıştı.
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