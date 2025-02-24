Ryan Babel'den çarpıcı derbi tahmini!

Ülkemizde pek çok takımda oynayan Ryan Babel'den derbi için sürpriz bir tahmin geldi. Galatasaray-Fenerbahçe maçı için skor veren Ryan Babel, ev sahibinin golleri için de tek bir ismi adres gösterdi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelirken, mücadele ile ilgili skor tahminleri de yapılmaya devam ediliyor. Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Ryan Babel de heyecanlı maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcu Ryan Babel, Asist Analiz'e yaptığı açıklamada, "Derbi için skor tahminim 2-1." dedi. Ayrıca Galatasaray'ın maçı kazanacağını düşündüğünü net şekilde belirten Babel, "İki golü de Victor Osimhen'in atmasını bekliyorum." açıklamasını yaptı.