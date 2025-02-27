Okan Buruk'tan ceza sonrası jet açıklama! 'Tahkim'e gideceğiz'

PFDK'dan 1 maç men cezası alan Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında verilen cezayı değerlendirdi ve "Röportajımda hiçbir şey yok. Bununla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alabileceğiz." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" yaptığı gerekçesiyle 1 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Okan Buruk aldığı cezayla ilgili olarak Konyaspor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuştu. Buruk'un açıklamaları şöyle:

"TAHKİM'E GİDECEĞİZ"

"Maç sonrası röportajımdan dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildim ve şu anda 1 maç ceza aldım. Bu sezon bununla ilgili hiçbir teknik direktör ceza almadı. Herkes konuştu herhalde. Türk futbolunu marka değerine verdiğim zararda dolayı 1 maçlık bir ceza aldım. Tabiki Tahkim'e gideceğiz. Burada ceza unsura oluşturacak hiçbir şey olmadı. Röportajımda hiçbir şey yok. Bununla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Oradaki insanların kararına güveniyoruz, saygı duyuyoruz ama bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alabileceğiz. Siz için de bizim için de zor olacak bu. Ama TFF'nin verdiği karar bu şekilde, o yüzden sadece bu maçla ilgili soru alabileceğim."