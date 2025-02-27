Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

Okan Buruk'tan ceza sonrası jet açıklama! 'Tahkim'e gideceğiz'

PFDK'dan 1 maç men cezası alan Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında verilen cezayı değerlendirdi ve "Röportajımda hiçbir şey yok. Bununla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alabileceğiz." diye konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk'tan ceza sonrası jet açıklama! 'Tahkim'e gideceğiz'
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 23:47

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" yaptığı gerekçesiyle 1 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Okan Buruk aldığı cezayla ilgili olarak Konyaspor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuştu. Buruk'un açıklamaları şöyle:

"TAHKİM'E GİDECEĞİZ"

"Maç sonrası röportajımdan dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildim ve şu anda 1 maç ceza aldım. Bu sezon bununla ilgili hiçbir teknik direktör ceza almadı. Herkes konuştu herhalde. Türk futbolunu marka değerine verdiğim zararda dolayı 1 maçlık bir ceza aldım. Tabiki Tahkim'e gideceğiz. Burada ceza unsura oluşturacak hiçbir şey olmadı. Röportajımda hiçbir şey yok. Bununla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Oradaki insanların kararına güveniyoruz, saygı duyuyoruz ama bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alabileceğiz. Siz için de bizim için de zor olacak bu. Ama TFF'nin verdiği karar bu şekilde, o yüzden sadece bu maçla ilgili soru alabileceğim."

Okan Buruk'tan PFDK'dan aldığı ceza sonrası jet açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan yeni Mourinho hamlesi! "TFF'yi uyardık"

Sıkça Sorulan Sorular

Okan Buruk kaç maç ceza aldı?
1 maç
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.