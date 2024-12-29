Lens, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır transferini bitiriyor!

29 Aralık 2024 19:53 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 20:20

Fransa Ligi takımlarından Lens, bordo-mavili takımın kaptan kalecisi Uğurcan Çakır transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

West Ham-Liverpool ilk 11'leri netleşti! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

West Ham-Liverpool ilk 11'leri netleşti! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Beşiktaş başkanı kim oldu? Seçim sonuçları açıklanmaya başladı

Beşiktaş başkanı kim oldu? Seçim sonuçları açıklanmaya başladı

Trabzonspor​'un kaptan kalecisi Uğurcan Çakır​'a talip çıktı. Avrupa hedefi olduğu sık sık dile getiren milli kaleciye Fransız takımı Lens​'ten ilgi gösterildiği aktarıldı.

Fransız basınından L'Equipe'in yaptığı habere göre; Ligue 1 takımı Lens'in Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Lens'te Brice Samba'nın Rennes'e gitmesinin beklendiği bu nedenle adaylar arasında Uğurcan Çakır'ın da yer aldığı kaydedildi.

Lens Sportif Direktörü Diego Lopez'in Uğurcan Çakır için şartları araştırmaya başladığı belirtildi. Fransız ekibinin listesinde farklı isimlerin de yer aldığı vurgulandı.