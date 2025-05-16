Leroy Sane için Bayern Münih'ten açıklama geldi:

Leroy Sane'nin yeni sözleşme sürecine dair Bayern Münih'ten resmi açıklama geldi. Leroy Sane ile yola devam etme yolunda yeni bir kontrat öneren Bayern Münih, sözleşme şartlarında güncellemeye gitmeyeceğini açıkladı.

Leroy Sane ile Bayern Münih arasındaki maaş pazarlıkları krize girdi. Bayern Münih, an itibarıyla Leroy Sane'ye ültimatom verdi ve son teklifin üzerine çıkmayacağını açıkladı.

LEROY SANE VE BAYERN MUNIH ARASINDA SÖZLEŞME KRİZİ

Leroy Sane ile Bayern Münih'in yeni sözleşme için anlaştığı süreç, Alman hücumcunun menajer değiştirmesiyle iptal olmuştu. Akabinde ise yeni menajerin tekrar maaş düzenlemesine gitmesine müsaade etmeyen Bayern Münih yönetimi, "Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer." duyurusunu yaptı.

LEROY SANE VE BU SEZON PERFORMANSI

Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla bu sezon 44 maça çıktı ve 13 gol ile 6 asistlik katkı sağladı.