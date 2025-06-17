Leroy Sane transferini unutturacak adım! Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde

Gelecek sezon hazırlıklarını yapan şampiyon Galatasaray Leroy Sane transferiyle Süper Lig’i salladı. Sane transferi sonrası ezeli rakip Fenerbahçe karşı atağa geçti.

Şampiyonluğu kaçırarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli ekip transferde dünyaca ünlü yıldızları listeye ekliyor.



FENERBAHÇE'DEN MANE ATAĞI

Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen yıldız sol kanat Sadio Mane'yi gündemine aldı. Yeni asır'da yer alan detaylarda devre arasında Suudi Arabistan ekibinden Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan sarılacivertli yönetim bu transferle gelişen ikili ilişkileri kullanarak 33 yaşındaki Senegalli oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor.



SUUDİ BASININDA GENİŞ YER BULDU

Fenerbahçe'nin Mane ilgisi Suudi basınında da geniş yer buldu. Arabistan basınında, "Sadio Mane, bu yaz Al-Nassr'dan ayrılabilir. Sözleşmesi, Haziran 2026'ya kadar devam ediyor ancak bir yenileme olacağını düşünmüyorum. Mane'nin Fenerbahçe'ye transfer olması ve Jose Mourinho yönetiminde forma giyecek olması onun için harika olurdu. " denildi.

