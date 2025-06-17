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 | Murat Makas

Leroy Sane transferini unutturacak adım! Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde

Gelecek sezon şampiyonluk ve Avrupa başarısı için iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Leroy Sane transferine karşılık dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü. Sarı-lacivertli ekip transferde rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

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Leroy Sane transferini unutturacak adım! Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 09:38

Gelecek sezon hazırlıklarını yapan şampiyon Galatasaray Leroy Sane transferiyle Süper Lig’i salladı. Sane transferi sonrası ezeli rakip Fenerbahçe karşı atağa geçti.

Leroy Sane transferini unutturacak adım! Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde

Şampiyonluğu kaçırarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli ekip transferde dünyaca ünlü yıldızları listeye ekliyor.

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FENERBAHÇE'DEN MANE ATAĞI

Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen yıldız sol kanat Sadio Mane'yi gündemine aldı. Yeni asır'da yer alan detaylarda devre arasında Suudi Arabistan ekibinden Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan sarılacivertli yönetim bu transferle gelişen ikili ilişkileri kullanarak 33 yaşındaki Senegalli oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor.

Leroy Sane transferini unutturacak adım! Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde

SUUDİ BASININDA GENİŞ YER BULDU

Fenerbahçe'nin Mane ilgisi Suudi basınında da geniş yer buldu. Arabistan basınında, "Sadio Mane, bu yaz Al-Nassr'dan ayrılabilir. Sözleşmesi, Haziran 2026'ya kadar devam ediyor ancak bir yenileme olacağını düşünmüyorum. Mane'nin Fenerbahçe'ye transfer olması ve Jose Mourinho yönetiminde forma giyecek olması onun için harika olurdu. " denildi.

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#Spor
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