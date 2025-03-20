Leroy Sane'ye kontrat önerildi: Galatasaray'dan sürpriz transfer teklifi!

Galatasaray'ın Bayern Münihli Leroy Sane için ısrarı devam ediyor. Bayern Münih ile hala sözleşme yenilemeyen Leroy Sane için uzun zamandır nabız yoklayan Galatasaray, Alman yıldıza özel bir teklif yaptı.

Galatasaray'da en büyük transfer hedefi Bayern Münihli Leroy Sane. Yetenekli hücumcu için sürekli devrede olan Galatasaray, Almanya basınının duyurduğu habere göre Leroy Sane'ye özel şartlar içeren bir kontrat sundu ve beklemeye geçti.

GALATASARAY'DA LEROY SANE TRANSFERİ

Bayern Münih ile olan sözleşmesi birkaç ay içinde bitecek olan Leroy Sane, an itibarıyla Galatasaray'dan resmi bir teklif aldı ve düşünmeye başladı. Kaç yıllık sözleşme olacağı kararını Alman 10 numaraya bırakan Galatasaray, maddi olarak da pek çok avantaja sahip bir sunum gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü yeteneğin düşünmek için süre istediği belirtilen haberde, sarı kırmızılı ekibin Sane ile en az 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

LEROY SANE'NİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Bayern Münih ile 35 maça çıkan Leroy Sane, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.