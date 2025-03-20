Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Leroy Sane'ye kontrat önerildi: Galatasaray'dan sürpriz transfer teklifi!

Galatasaray'ın Bayern Münihli Leroy Sane için ısrarı devam ediyor. Bayern Münih ile hala sözleşme yenilemeyen Leroy Sane için uzun zamandır nabız yoklayan Galatasaray, Alman yıldıza özel bir teklif yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Leroy Sane'ye kontrat önerildi: Galatasaray'dan sürpriz transfer teklifi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 21:51

Galatasaray'da en büyük transfer hedefi Bayern Münihli Leroy Sane. Yetenekli hücumcu için sürekli devrede olan Galatasaray, Almanya basınının duyurduğu habere göre Leroy Sane'ye özel şartlar içeren bir kontrat sundu ve beklemeye geçti.

GALATASARAY'DA LEROY SANE TRANSFERİ

Bayern Münih ile olan sözleşmesi birkaç ay içinde bitecek olan Leroy Sane, an itibarıyla Galatasaray'dan resmi bir teklif aldı ve düşünmeye başladı. Kaç yıllık sözleşme olacağı kararını Alman 10 numaraya bırakan Galatasaray, maddi olarak da pek çok avantaja sahip bir sunum gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü yeteneğin düşünmek için süre istediği belirtilen haberde, sarı kırmızılı ekibin Sane ile en az 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

70+] Leroy Sané Wallpapers

LEROY SANE'NİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Bayern Münih ile 35 maça çıkan Leroy Sane, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

LEROY SANE BAYERN MUNIH'E NEREDEN GELMİŞTİ?
Yetenekli futbolcu, İngiliz devi Manchester City'den transfer edilmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alex de Souza'yı resmen duyurdular: Bitti bu iş!
Hamza Hamzaoğlu için sürpriz imza! Fatih Terim'in ekibinden ayrılıyor
ETİKETLER
#galatasaray
#bayern munich
#bayern münih
#Transfer Haberleri
#leroy sane
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.