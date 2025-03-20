Hacıosmanoğlu yabancı hakem sorusuna sessiz kaldı!

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım’ın Macaristan ile oynayacağı maç için RAMS Park’a geldi. Derbiye yabancı hakem atanıp atanmayacağı sorusunu ise cevapsız bıraktı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off turu maçında Macaristan ile oynayacağı karşılaşma için RAMS Park'a geldi.
Milli maç öncesinde gazetecilerin yönelttiği "Derbide yabancı hakem olacak mı?" sorusunu cevapsız bırakan Hacıosmanoğlu, doğrudan stadyuma giriş yaptı.