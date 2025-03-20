Hacıosmanoğlu yabancı hakem sorusuna sessiz kaldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım’ın Macaristan ile oynayacağı maç için RAMS Park’a geldi. Derbiye yabancı hakem atanıp atanmayacağı sorusunu ise cevapsız bıraktı.