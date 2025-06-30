Leroy Sane'ye veda edildi!

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'ye, eski kulübü Bayern Münih tarafından veda edildi. Almanya devi, Leroy Sane'ye başarılar diledi.

Galatasaray'ın sürpriz transferi Leroy Sane, Bayern Münih'ten resmen ayrıldı. Kırmızı beyazlılar, Leroy Sane için sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı.

BAYERN MUNIH'TEN GALATASARAYLI LEROY SANE'YE VEDA

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Bayern Münih formasıyla geçirdiğin beş yıl için teşekkürler. Geleceğinde başarılar dileriz!" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/FCBayern/status/1939770506108084343

LEROY SANE BAYERN MUNIH'TEN AYRILDI

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Flamengo maçında Bayern Münih formasını son kez giyen Leroy Sane, mücadelenin ardından Alman devine veda etmişti.

https://x.com/FCBayern/status/1939768653055979603