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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:46

Lille Teknik Direktörü Ancelotti'den Galatasaray'a gözdağı! "Puan alma zamanımız geldi"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın TSİ 19.45'te deplasmanda Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, "Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanımız geldi. Ancak o zaman üst tura çıkabiliriz. Yarın rekabetçi bir maç oynamak istiyoruz. Puanlar toplamak istiyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Lille Teknik Direktörü Ancelotti'den Galatasaray'a gözdağı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:46

UEFA 'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında yarın TSİ 19.45'te deplasmanda Fransa temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Lille'in İtalyan teknik direktörü Davide Ancelotti, Galatasaray maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Davide Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta puan alamamalarına rağmen pozitif düşündüğünü aktararak, "Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanımız geldi. Ancak o zaman üst tura çıkabiliriz. Yarın rekabetçi bir maç oynamak istiyoruz. Puanlar toplamak istiyoruz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIN HARİKA BİR ATMOSFERDE OYNAYACAĞIZ"

Davide Ancelotti, yarın harika bir atmosferde Galatasaray'a karşı mücadele edeceklerini söyledi. Galatasaray maçı için oyuncuları motive etmek istediğini aktaran İtalyan teknik adam, "Yarınki maçla ilgili oyunculara çok fazla yüklenmek istemiyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Yarın harika bir atmosferde oynayacağız. Real Betis maçında kaybetmemize rağmen atmosfer çok iyiydi. Evimizde oynamak bizim için avantaj. Taraftarların bizi destekleyecek olması önemli bir avantaj." diye konuştu.

Ancelotti, Fransız santrfor Olivier Giroud'un takımın hücum gücü için çok önemli olduğunu kaydederek, "Giroud'a dikkat ediyorum. Onu iyi tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında da hücum opsiyonlarımız var." dedi.

Takım olarak birlikte hareket etmek istediklerini aktaran 37 yaşındaki teknik adam, "Ligde son Brest maçında aslında iyi oynadık. Kolektif bir şekilde oynayabildik. Pozisyon ürettik. Yarın yine aynı yaratıcılığı ve dinamizmi göstermemiz gerekiyor. Hareketlilik de görmek istiyorum. Tiago Santos gibi önemli bir oyuncu kaybettim. Onsuz yeni bir 11 oluşturacağım." şeklinde görüş belirtti.

Fransa Ligue 1'de iyi noktada olduklarını dile getiren Ancelotti, "Ligdeki sıralamamız iyi. Bundan memnunum. İyi bir fırsat yakaladık. Kadromda eksik oyuncular var ama çözüm bulabiliriz. Şu an gitmek istediğim yol belli. Yarın öz güvenli olup maçı kazanmak istiyoruz. Etraftan negatif şeyler geliyor. Bunlarla başa çıkmamız ve güçlü kalmamız gerekiyor." dedi.

"BERKE YARIN OYNAYACAK"

Davide Ancelotti, Türk kaleci Berke Özer'in kendileri için önemli olduğunu anlatarak, "Kendisi '1' numaralı oyuncumuz. Berke Özer, bizim için çok önemli. Takımda ikinci sezonunu geçiriyor. Yarın da oynayacak. Her zaman bu seviyede kalmasını istiyorum. Sonraki maçlar için de kendisine güveniyorum." şeklinde konuştu.

"ORTA SAHAMIZIN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR"

Davide Ancelotti, Galatasaray karşısında orta sahada güçlü olmaları gerektiğini söyledi. Galatasaray'ın hücum gücüne yanıt vermeye çalışacaklarını belirten Ancelotti, şunları kaydetti:

"Biraz 'mevkisel' bir oynuyoruz. Orta sahamızın güçlü olması gerekiyor. 'Mevkisel' bir hücum oynamamız lazım. Bazen geniş hareket etmemiz gereken anlar olacak. Maxima Adeagan Goffi önemli bir oyuncu. Onun da burada üstüne düşen görevi yapması gerekiyor. Kendisinin potansiyeli var. Uyanık ve gözü açık olan bir oyuncu. Markaj ve savunma yaparken uyanık kalması gerekiyor. Bunu da başaracağına inanıyorum."

Kendileri için kolektif oyunun daha önemli olduğunu aktaran Ancelotti, "Bütün oyuncuların yarın dayanışma içinde oynaması gerekiyor. Sürekli uyanık kalmamız gerekiyor. Osimhen'in potansiyelinin farkındayız. Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen gibi birçok yetenekli oyuncu var. Onlara karşı her zaman önlem almamız gerek. Real Betis gibi Galatasaray'ın da karakteristik bir yapısı var. Hücumda ve savunmada karakteristik yapıları var. Geçiş oyununda aynı dikkati ve özeni göstermemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da yaşanan olaylar sebebiyle dile getirilen güvenlik endişelerine değinen İtalyan çalıştırıcı, "Dışarıdaki bazı mağazaların yağmalandığını duydum ve gördüm. Çok üzüldüm. Buna bir çözüm bulunması gerekir. Lille kentinin sakinleri için üzücü bir durum." dedi.

Ancelotti, Brezilyalı savunma oyuncusu Alexsandro'dan memnun olduğunu kaydederek, "Kendisinin fiziksel durumundan memnunum. Maçlardaki çabasından memnunum. Onu korumam gerekiyor. Kendisi vazgeçilmez bir oyuncum olacak. Takım içinde savunmada rekabet de olacak." diye konuştu.

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#galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#lille
#Davide Ancelotti
#Olivier Giroud
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