Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda olacak mı? Scaloni açıkladı

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Milli Takım Kaptanı Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda olup olmayacağı sorusuna, "Ne olacağını göreceğiz, hala çok zaman var. Biz maç maç düşünmek zorundayız. Messi, bu konuyla ilgili istediği zaman kararını verecektir. Şimdilik bu soruları sormayı bırakalım" yanıtını verdi.

Arjantin futbolunun simge ismi ve bir grup futbolsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu olarak nitelendirilen Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda olup olmayacağı merak konusu oldu. Kariyerine Amerikan Futbol Ligi olan MLS'de İnter Miami forması giyerek devam eden Messi'nin formu hakkında konuşan Milli Takım teknik direktörü Lionel Scaloni son noktayı koydu.

Scaloni'ye yöneltilen "Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mı?" sorusuna cevap verdi.

LİONEL MESSİ DÜNYA KUPASINA GİDECEK Mİ?

Scaloni yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz, hala çok zaman var. Biz maç maç düşünmek zorundayız. Messi, bu konuyla ilgili istediği zaman kararını verecektir. Şimdilik bu soruları sormayı bırakalım" yanıtını verdi.

MESSİ'NİN ARJANTİN KARİYERİ

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan 37 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda çıktığı 191 maçta 112 kez gol sevinci yaşadı.