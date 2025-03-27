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 | Eyüp Ensar Yeşil

Kenan Yıldız Premier Lig yolcusu! Chelsea, Liverpool, Manchester United sıraya girdi

İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi Premier Lig devi takımları harekete geçti. Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes kulüplerin ilgisini Juventus yönetimine iletti. Juventus ise yıldız golcüyü 80 milyon Euro'dan aşağı bir fiyattan bırakmak istemediği iddia edildi.

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Kenan Yıldız Premier Lig yolcusu! Chelsea, Liverpool, Manchester United sıraya girdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 20:47

İtalyanın en köklü kulüplerinden Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız için Premier Lig takımları sıraya girdi. Siyah-beyazlı takımın en gözde futbolcusu konumunda olan golcü futbolcunun elden çıkması pek muhtemel gözükmediği iddia edildi.

Kenan Yıldız için Ada'dan 3 takım transfer yarışında - 1. Foto

HEDEF 80 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig devleri Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki milli futbolcu için harekete geçti. Kenan Yıldız'ın menajeri olan Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği aktarıldı. Juventus ise Kenan Yıldız'ı 80 milyon Euro'dan aşağı bir rakamla bırakmak istemiyor.

Kenan Yıldız için Ada'dan 3 takım transfer yarışında - 3. Foto

KENAN YILDIZ'IN SEZON KARNESİ

Serie A devi Juventus'ta bu sezon 41 maçta forma şansı bulan Kenan Yıldız, 6 gol atarken 4 asist yaptı.

Kenan Yıldız için Ada'dan 3 takım transfer yarışında - 2. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

Kenan Yıldız kimdir?
Kenan Yıldız, forvet pozisyonunda oynayan Türk profesyonel futbolcu. Serie A ekiplerinden Juventus forması giymektedir. Aynı zamanda Türkiye millî takımını temsil etmektedir. Yıldız, Juventus tarihinde 19 yıl, 136 gün ile UEFA Şampiyonlar Liginde gol atan en genç oyuncudur.
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