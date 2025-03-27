Kenan Yıldız Premier Lig yolcusu! Chelsea, Liverpool, Manchester United sıraya girdi

İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi Premier Lig devi takımları harekete geçti. Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes kulüplerin ilgisini Juventus yönetimine iletti. Juventus ise yıldız golcüyü 80 milyon Euro'dan aşağı bir fiyattan bırakmak istemediği iddia edildi.

İtalyanın en köklü kulüplerinden Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız için Premier Lig takımları sıraya girdi. Siyah-beyazlı takımın en gözde futbolcusu konumunda olan golcü futbolcunun elden çıkması pek muhtemel gözükmediği iddia edildi.

HEDEF 80 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig devleri Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki milli futbolcu için harekete geçti. Kenan Yıldız'ın menajeri olan Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği aktarıldı. Juventus ise Kenan Yıldız'ı 80 milyon Euro'dan aşağı bir rakamla bırakmak istemiyor.

KENAN YILDIZ'IN SEZON KARNESİ

Serie A devi Juventus'ta bu sezon 41 maçta forma şansı bulan Kenan Yıldız, 6 gol atarken 4 asist yaptı.