Lionel Messi için transfer sürprizi!

İstanbul
Lionel Messi için Inter Miami sonrası netleşmeye başladı. Arjantinli yıldız, an itibarıyla Suudi Arabistan yolunda.
Suudi Arabistan'da Lionel Messi transferi için çalışmalar hız kazandı. Suudi basını, Lionel Messi'nin Amerika'dan ayrılacağını iddia etti.
Lionel Messi'nin menajeriyle görüşmeler yürüten Suudi futbol yetkilileri, ilk adımları resmen attı. Halihazırda olumlu ilerleyen sürecin, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla sonuçlanacağı belirtildi.
ABD ekibiyle şu ana kadar toplam 61 maça çıkan Lionel Messi, 50 gol ve 24 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.