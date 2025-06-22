Lionel Messi için transfer sürprizi!

Suudi Arabistan'da Lionel Messi transferi için çalışmalar hız kazandı. Suudi basını, Lionel Messi'nin Amerika'dan ayrılacağını iddia etti.

LIONEL MESSI SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLUYOR

Lionel Messi'nin menajeriyle görüşmeler yürüten Suudi futbol yetkilileri, ilk adımları resmen attı. Halihazırda olumlu ilerleyen sürecin, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla sonuçlanacağı belirtildi.

LIONEL MESSI'NIN INTER MIAMI PERFORMANSI

ABD ekibiyle şu ana kadar toplam 61 maça çıkan Lionel Messi, 50 gol ve 24 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.