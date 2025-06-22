İlkay Gündoğan transferi için resmi açıklama!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan hakkında demeçler verdi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Manchester City'de, Pep tarafından İlkay konusuna farklı bir yaklaşım geldi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kadro genişliğini gündemde tutmaya devam ediyor. İspanyol hoca, Galatasaray'ın transfer etmek istediği İlkay Gündoğan için 'şu an takımımda' ifadelerini kullandı.

PEP GUARDIOLA'DAN İLKAY GÜNDOĞAN MESAJI

İlkay Gündoğan ve Galatasaray süreciyle ilgili soruya Guardiola, "Herhangi bir gelişme yok. Bu yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası." dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN VE MANCHESTER CITY SEZONU

İlkay Gündoğan, geçen sezon 51 maçta forma giymiş ve 3 gol ile 7 asist yapmıştı.