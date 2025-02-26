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 | Onur Kaya

Lionel Messi'den forma ve imza isteyen hakemin cezası belli oldu

MLS'de Lionel Messi'li Inter Miami'nin Sporting Kansas City'i 3-1 yendiği maçta Arjantinli yıldız oyuncudan forma ve imza isteyen hakeme ceza verildi.

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KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 15:24

Kariyerine ABD'de MLS ekibi Inter Miami'de devam eden Lionel Messi, hakem ile arasında geçen diyalogla gündeme geldi. Messi'den imza ve forma isteyen hakem men cezasına çarptırıldı.

PERDEYİ MESSI AÇTI

Lionel Messi, gollerine devam ediyor. Inter Miami'nin Sporting KC'yi 3-1 yendiği maçta gol perdesini açan isim Messi oldu. 19'uncu dakikada Luis Suarez'in ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortayı, kaleyi karşıdan gören noktada ceza sahasının ilk metrelerinde göğsüyle kontrol eden Arjantinli, önünde seken topa vole vurdu. Top ağlarla buluştu.

Inter Miami, ilk devrenin uzatma anlarında Allende ve Suarez'in golleriyle skoru 3-0 yaptı. Sporting KC'den Rodriguez'in 63'te attığı gol, Inter Miami deplasmanında yeterli olmadı. Maç 3-1 bitti.

MESSI'DEN FORMA VE İMZA İSTEDİ

Ancak mücadeleye hakem Marco Ortiz damga vurdu. Maç sonu Lionel Messi'nin yanına giden Ortiz, Arjantinli yıldız futbolcudan forma ve imza istedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Hakemin Messi'den isteği MLS'te geniş yankı uyandırdış. Tepkilerin hedefindeki Ortiz, 6 ay maçlardan men cezası aldı.

HAKEM ÖZÜR DİLEDİ

Sporting Kansas City kulübü, konunun incelenmesi ve gerekli adımların atılması için durumu CONCACAF ve MLS’e taşıdı. Hakem ise hatasını kabul etti, özür diledi ve disiplin cezalarını kabul etti.

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