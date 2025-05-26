Liverpool 100 milyon Euro teklif etti: Yıldız transferi için geri sayım başladı!

Liverpool, Florian Wirtz transferi için resmi süreci başlattı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool; Florian Wirtz transferinde kapıyı 100 milyon Eurodan açtı.

Florian Wirtz gösterdiği başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çekerken, Liverpool'dan tam 100 milyon Euro değerinde bir teklif geldi. Bayer Leverkusen ile Florian Wirtz transferi için pazarlıklara başlayan Liverpool, 100 milyon Euroyu resmen gözden çıkardı.

LIVERPOOL 100 MİLYON EUROLUK TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

Liverpool ile Bayer Leverkusen arasındaki görüşmelerin devam ettiği süreçte, Florian Wirtz'in de İngiltere devine olumlu yaklaştığı aktarıldı. Halihazırda Liverpool'un ilgisinden memnun olan Florian Wirtz, Premier Lig şampiyonunda forma giymek için adeta gün saymaya başladı.

FLORIAN WIRTZ VE BAYER LEVERKUSEN PERFORMANSI

Almanya futbolunun son dönemdeki özel isimlerinden Florian Wirtz, bu sezon Bayer Leverkusen ile 45 maça çıktı ve 16 gol ile 15 asistlik önemli bir katkı sağladı.