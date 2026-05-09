Liverpool ile Chelsea kozlarını paylaştı! Dev mücadelede denge çıktı

Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi için yerini garantilemek isteyen Liverpool ile Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Chelsea karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Premier Lig'de Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Liverpool, Ryan Gravenberch'in golüyle 1-0 öne geçti.
Chelsea, Enzo Fernandez'in serbest vuruştan attığı golle beraberliği sağladı.
Her iki takımın da birer golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Chelsea, ligde son 6 maçında mağlubiyet yaşadıktan sonra puanını 49'a çıkardı.
Liverpool, 59 puana yükseldi.
Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, Londra ekibi Chelsea'yi konuk etti. Ev sahibi 6. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, ilk yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulundururken, Chelsea 35'te duran toptan beraberlik golünü yakaladı. Enzo Fernandez'in kullandığı serbest vuruş doğrudan filelerle buluştu. İkinci yarıda iki takımın da birer golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Anfield'da 90 dakika 1-1 sona erdi. Ligde son 6 maçında mağlubiyet yaşayan ve teknik direktör değişikliğine giden Maviler, puanını 49'a çıkardı. Liverpool ise son 2 haftaya girilirken 59 puana yükseldi.

Arne Slot'un öğrencileri gelecek hafta Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

