Liverpool'a 85 milyon Euro teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Liverpoollu Luis Diaz'ı transfer etmek istiyor. Uzun zamandır Luis Diaz'ı takip eden Al Nassr, Liverpool'a 85 milyon Euroluk bir ödeme planı sundu.

Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran ve yeniden yapılanmaya giden Al Nassr, Liverpoollu Luis Diaz için 85 milyon Euroluk bir teklifte bulundu. Gelecek sezonda Luis Diaz'ı anahtar isimlerden biri olarak gören Al Nassr yönetimi, ayrıca yıldız oyuncuya da yüklü bir maaş kontratı önermeye hazırlanıyor.

LIVERPOOL'DA LUIS DIAZ TRANSFERİ İÇİN 85 MİLYON EURO KRİTİĞİ

Bu yıl Premier Lig'i kazanan Liverpool, gelecek sezon için Florian Wirtz gibi isimlere yönelmişti. Halihazırda önemli takviyeler yapacağını duyuran İngiliz ekibi, takımdaki yıldız sayısını artırmak için çalışmaların devam edeceğini özellikle ifade etmişti! Tüm süreçten hareketle de mali anlamda farklı bir planlama izleyen Liverpool'un, 85 milyon Euroluk teklif için henüz karar vermediği düşünülüyor.

LUIS DIAZ VE LIVERPOOL PERFORMANSI

Liverpool formasıyla bu sezon 50 maça çıkan Luis Diaz, 17 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağlamıştı.