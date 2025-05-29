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 | Murat Makas

Victor Osimhen için karar vakti! Ailesinden flaş tavsiye geldi

Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'i kadroda tutmak isterken oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklifler geliyor. Sarı-kırmızılı camia kalması için tüm kozlarını oynarken Osimhen'e aile baskısı yapıldığı öne sürüldü. Osimhen'in yakın günlerde karar verme aşamasına geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Victor Osimhen için karar vakti! Ailesinden flaş tavsiye geldi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:58

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’ne hazırlık için iddialı kadro kurmayı hedefliyor. Cimbom sezonun sona ermesiyle birlikte elindeki dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen’i kadroda tutmak istiyor.

Victor Osimhen için karar vakti! Ailesinden flaş tavsiye geldi

Satın alma opsiyonu 75 milyon Euro olan 26 yaşındaki santrforun maaş talebi de bir hayli yüksek. Osimhen için tüm kozlarını oynanayan Cimbom, mali açıdan her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Ancak Osimhen'e Suudi Arabistan'dan gelen teklif transferi çıkmaza sokuyor.

AL-HİLAL REAL MADRİD MAÇINA YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Al-Hilal'in 3 yıl için 120 milyon Euro maaş teklifinde bulunması ve bu transferi 18 Haziran'da Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanacak Real Madrid maçına yetiştirme isteği, transferde tüm dengeleri bozmuş durumda.

Victor Osimhen için karar vakti! Ailesinden flaş tavsiye geldi

OSIMHEN'E AİLE BASKISI

26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray sevgisi ağır bassa da aile baskısıyla karşı karşıya. Yıldız oyuncuya, futbolda sakatlık riskinin her zaman olduğuna vurgu yapılırken, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifin profesyonel bir şekilde değerlendirmesi isteniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Osimhen'in sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Dünyaca ünlü yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.
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