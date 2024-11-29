Liverpool'a kötü haber! Ibrahima Konate 2 ay sahalardan uzak kalacak

29 Kasım 2024 20:05 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 20:09

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate'nin sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Premier Lig​ devi Liverpool​ forması giyen stoper Ibrahima Konate'nin sakatlığının ciddi olduğu açıklandı. Şampiyonlar Ligi​'nde Real Madrid​ ile oynanan maçta genç yetenek Endrick ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanan Konate'nin yaklaşık 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

2 AY YEŞİL SAHADAN UZAK KALACAK

Ibrahima Konate sakatlığı hakkında yaptığı açıklamada, "Çarşamba akşamı harika bir maçın sonunda sakatlanmak çok sinir bozucuydu. Şimdi iyileşme sürecine başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Stoper futbolcu Konate, bu sezon Liverpool forması altında 18 maça çıkarken 2 gol atarken 1 asist üretti.