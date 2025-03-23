Liverpool'da yaprak dökümü: Trent Alexander-Arnold da ayrılıyor!

Liverpool'da sansasyonel bir süreç yaşanıyor. Mohamed Salah ile sözleşme uzatmayan ve Virgil van Dijk ile Alisson Becker konusunda ayrılığa açık kapı bırakan yönetim, şimdi de Trent Alexander-Arnold krizine sebep oldu. Milli oyuncuyu hiçbir şekilde kalmaya ikna edemeyen Liverpool yöneticileri; an itibarıyla Real Madrid gerçeğinin farkına varmak üzere, zira İngiliz basını transferi duyurdu ve ön anlaşma iddiasında bulundu.

LIVERPOOL'DA MOHAMED SALAH, VIRGIL VAN DIJK, ALISSON BECKER VE TRENT ALEXANDER-ARNOLD'A VEDA

Liverpool, son dönemdeki toparlanmasında ve yaşadığı büyük zaferlerde pay sahibi olan yıldızlarına veda etmeye hazırlanıyor! Pek çok önde gelen futbolcusuyla devam etme konusunu hala netleştirmeyen İngiliz devi, şimdi de Trent Alexander-Arnold'u kaybetmek üzere. Yerel basının haberine göre Real Madrid başarılı sağ bek ile ön anlaşmaya vardı ve birkaç ay içinde de resmi imzalar atılacak. Halihazırda 75 milyon Euro değerinde olan Arnold'un, gelecek yaz sözleşmesi sona eriyordu.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD'UN PERFORMANSI

Liverpool formasıyla bu sezon 39 maça çıkan milli oyuncu, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.