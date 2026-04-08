Lizbon Arsenal maçı kaç kaç bitti? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sporting Lizbon ile Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.
Portekiz’in Lizbon kentinde oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0’lık skorla kazandı.
Arsenal’ın 63. dakikada Martin Zubimendi ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren tek sayıyı 90+1. dakikada Kai Havertz kaydetti.
Eşleşmenin rövanş mücadelesi 15 Nisan Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak.
Gecenin en dikkat çekici sonucu ise Santiago Bernabeu Stadyumu’ndan geldi.
Bayern Münih, ev sahibi Real Madrid’i 2-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.