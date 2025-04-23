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 | Burak Ayaydın

Los Angeles Lakers geri döndü: NBA play off aşamasında seri 1-1 oldu!

NBA play off aşamasında Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi. İlk maçı kaybeden Los Angeles Lakers, bu sefer parkeden galibiyetle ayrıldı ve seriye eşitlik getirdi.

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Los Angeles Lakers geri döndü: NBA play off aşamasında seri 1-1 oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 11:26

NBA'de Los Angeles Lakers; Minnesota Timberwolves'u 94-85 ile geçerken, Luka Doncic 31 sayı-12 ribaund-9 asist ve LeBron James de 21 sayı-11 ribaund-7 asistle öne çıkan isimler oldu. Ayrıca Lakers'ın bu galibiyetiyle birlikte seriye eşitlik geldi ve son maç için yine Los Angeles'a geri dönülmesi kesinleşti.

Los Angeles Lakers geri döndü: NBA play off aşamasında seri 1-1 oldu!

OKLAHOMA YİNE KAZANDI

Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, 8. sıradan play off'lara giren Memphis Grizzlies'i 118-99 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı.

Los Angeles Lakers geri döndü: NBA play off aşamasında seri 1-1 oldu!

INDIANA PACERS MILWAUKEE BUCKS'I SİLKELEDİ

Doğu Konferansı'nı 4. basamakta bitiren Indiana Pacers, 5. sırayı alan Milwaukee Bucks'ı 123-115 yenerek seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Los Angeles Lakers geri döndü: NBA play off aşamasında seri 1-1 oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

MILWAUKEE'DE ANTETOKOUNMPO KAÇ SAYIYLA OYNADI?
Yıldız basketbolcunun 34 sayı, 18 ribaund ve 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.
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