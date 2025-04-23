Los Angeles Lakers geri döndü: NBA play off aşamasında seri 1-1 oldu!

NBA play off aşamasında Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi. İlk maçı kaybeden Los Angeles Lakers, bu sefer parkeden galibiyetle ayrıldı ve seriye eşitlik getirdi.

NBA'de Los Angeles Lakers; Minnesota Timberwolves'u 94-85 ile geçerken, Luka Doncic 31 sayı-12 ribaund-9 asist ve LeBron James de 21 sayı-11 ribaund-7 asistle öne çıkan isimler oldu. Ayrıca Lakers'ın bu galibiyetiyle birlikte seriye eşitlik geldi ve son maç için yine Los Angeles'a geri dönülmesi kesinleşti.

OKLAHOMA YİNE KAZANDI

Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, 8. sıradan play off'lara giren Memphis Grizzlies'i 118-99 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı.

INDIANA PACERS MILWAUKEE BUCKS'I SİLKELEDİ

Doğu Konferansı'nı 4. basamakta bitiren Indiana Pacers, 5. sırayı alan Milwaukee Bucks'ı 123-115 yenerek seride 2-0 üstünlük yakaladı.