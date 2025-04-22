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Editor
 | Emir Yücel

NBA play-off'larında Clippers ve Pistons serilerini eşitledi

Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın 39 sayılık performansıyla Denver Nuggets'ı 105-102 yenerken seriyi 1-1'e getirdi. Detroit Pistons ise New York Knicks'i 100-94 yenerek play-off'taki ilk tur serisini eşitledi.

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NBA play-off'larında Clippers ve Pistons serilerini eşitledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 10:43

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers ve Detroit Pistons, rakiplerini mağlup ederek ilk tur serilerini 1-1'e getirdi. NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı 4. sırada bitiren Denver Nuggets, play-off ilk tur serisi ikinci maçında konferans 5'incisi Clippers'ı ağırladı. Kawhi Leonard'ın 39 sayı, 5 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta Nuggets'ı 105-102 yenen Clippers, seriyi eşitledi. Clippers'ta James Harden 18 sayı, 7 asist ve Ivica Zubac 16 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic 26 sayı, 12 ribaunt, 10 asist ve Jamal Murray 23 sayı, 6 asist üretti.

NBA play-off'larında Clippers ve Pistons serilerini eşitledi

- Pistons, Knicks'i mağlup etti

Doğu Konferansı'nı 6. sırada tamamlayan Detroit Pistons, ilk tur serisi ikinci maçında konferans 3'üncüsü New York Knicks'i 100-94 yenerek durumu 1-1 yaptı.

Konuk takım Pistons'ta Cade Cunningham 33 sayı, 12 ribaunt, Dennis Schröder 20 sayı, 3 asist ve Tobias Harris 15 sayı, 13 ribauntla mücadele etti.

Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 37 sayı, 7 asist ve Mikal Bridges'in 19 sayı, 5 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

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ETİKETLER
#Spor
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#nba
#Denver Nuggets
#Los Angeles Clippers
#Detroit Pistons
#New York Knicks
#Kawhi Leonard
#Nikola Jokic
#Jamal Murray
#Cade Cunningham
#James Harden
#Basketbol
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