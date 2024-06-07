Lucas Torreira, hocasına sitem etti: Beni üzüyor, anlamak zorundasınız

07 Haziran 2024 14:10 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:18

Ülkesinde bir radyo programına konuk olan Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın kendisini milli takıma çağırmamasından dolayı sitem etti.

"ORADA OLAMAMAK BENİ ÜZÜYOR"

Milli takım kadrosunda olamadığı için üzüldüğünü belirten Torreira, "Orada olamamak beni üzüyor. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmayabilir ancak elimizdeki kadroya bakarsanız Galatasaray, dünyanın en iyi takımlarından biri ve ben de buradayım. Bilinmeyen bir ülkede değilim ama teknik direktörün kararlarını anlamak zorundasınız. Bir antrenörün bir oyuncuya kızıp onu çağırmayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜM KULVARLARDA SAHADAYDI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Torreira, 3 bin 839 dakika sahada kaldı ve 1 gol-3 asist yaptı. 28 yaşındaki orta saha, Uruguay formasını ise daha önce 40 maçta sırtına geçirdi.