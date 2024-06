Mauro Icardi Galatasaray'ı sildi! Ayrılık haberleri sonrası kulüpten açıklama geldi

06 Haziran 2024 17:26 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:30

Galatasaray'da önceki gün görevini bırakan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un istifası hem futbolcularda hem de taraftarlarda büyük üzüntüye yol açtı.

Icardi başta olmak üzere futbolcularla da arası oldukça iyi olan Erden Timur'un ayrılığından sonra Arjantinli yıldızın da takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

ICARDI GALATASARAY'I SİLDİ

İddiaların ardından Mauro Icardi'den taraftarları endişelendiren bir hamle geldi. Instagram hesabındaki profil resmini siyah beyaz yapan Icardi, Galatasaray ile ilgili paylaşımlarının yer aldığı öne çıkarılan hikayelerini de profilinden kaldırdı.

Icardi'nin Galatasaray hikayelerini silmesi Erden Timur'un gidişi ile ilgili olabileceği yorumları yapılırken, ayrılık iddiaları da güçlendi.

AYRILIK İDDİALARINA KULÜPTEN CEVAP

Icardi'nin takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddialar üzerine sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı konuya ilişkin Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İhtimal dahilinde değil. Adı üstünde iddia. Bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bunlar camianın kafasını karıştırmak için ortaya bilinçli iddialar. Biz şampiyon ve en güçlü takımız. Görüyorsunuz rakibimiz bizi yakalamak için Mourinho'yu getirdi, çok çaba sarf ediyorlar. Ama biz çok daha güçlü olacağız. Icardi, Galatasaray'da çok mutlu gitmesi söz konusu değil. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur, kişilerin değil."

ERDEN TİMUR'A DUYGUSAL VEDA

Mauro Icardi, görevinden istifa eden Erden Timur'a duygusal sözlerle veda etmiş, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz ve çok az kişi bunu biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler."