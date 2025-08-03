Türkiye’nin en ucuz illeri belli oldu: İşte zirvedeki şehirler

Kira, gıda, ulaşım ve enerji harcamalarının baz alındığı araştırmaya göre Ağrı, Amasya, Ardahan ve Şırnak, Türkiye'nin en ucuz 4 ili olarak öne çıktı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA HANGİ ŞEHİR VAR?

Kira fiyatları, ulaşım giderleri ve enerji tüketimi bakımından değerlendirilen şehirler arasında Ağrı, bu yıl da en düşük maliyetli il oldu. Geçtiğimiz yıl da zirvede yer alan kent, özellikle sabit gelirli vatandaşlar ve emekliler tarafından tercih ediliyor.

UYGUN KİRA FİYATLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Listenin ikinci sırasında bulunan Amasya, uygun konut kiraları ve düşük yaşam giderleriyle ön plana çıkıyor. 1+1 dairelerin ortalama kira bedelinin 7.500 TL ile 10 bin TL seviyelerinde olduğu kent, emekliler için huzurlu ve ekonomik bir yaşam sunuyor.

ARDAHAN’DA TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAHA UCUZ

Üçüncü sırada yer alan Ardahan, ulaşım ve temel tüketim ürünlerinde sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Kentte sebze ve meyve fiyatları, büyükşehirlere kıyasla yüzde 40’a varan oranda daha düşük seyrediyor.

YAŞAM MALİYETLERİ DÜŞÜK

Dördüncü sıradaki Şırnak ise son yıllarda artan altyapı ve güvenlik yatırımlarıyla birlikte yaşam maliyetlerinde cazip seçenekler sunmaya başladı. Konut fiyatlarının ve genel giderlerin diğer illere kıyasla daha uygun olması, kenti ekonomik bir yaşam alternatifi haline getiriyor.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ 4 İLİ

1- Ağrı

2- Amasya

3- Ardahan

4- Şırnak