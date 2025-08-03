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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye’nin en ucuz illeri belli oldu: İşte zirvedeki şehirler

Artan yaşam maliyetleri ve maaşların enflasyon karşısında düşük kalması durumuyla ekonomik olarak en rahat geçinilecek iller tercih ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verileri doğrultusunda yaşam maliyeti en düşük 4 il belli oldu. İşte detaylar...

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Türkiye’nin en ucuz illeri belli oldu: İşte zirvedeki şehirler
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 13:12

Kira, gıda, ve enerji harcamalarının baz alındığı araştırmaya göre , , ve , Türkiye'nin en ucuz 4 ili olarak öne çıktı.

Türkiye’nin en ucuz illeri belli oldu: İşte zirvedeki şehirler

LİSTENİN İLK SIRASINDA HANGİ ŞEHİR VAR?

, ulaşım giderleri ve enerji tüketimi bakımından değerlendirilen şehirler arasında Ağrı, bu yıl da en düşük maliyetli il oldu. Geçtiğimiz yıl da zirvede yer alan kent, özellikle sabit gelirli vatandaşlar ve emekliler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye’nin en ucuz illeri belli oldu: İşte zirvedeki şehirler

UYGUN KİRA FİYATLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Listenin ikinci sırasında bulunan Amasya, uygun konut kiraları ve düşük yaşam giderleriyle ön plana çıkıyor. 1+1 dairelerin ortalama kira bedelinin 7.500 TL ile 10 bin TL seviyelerinde olduğu kent, emekliler için huzurlu ve ekonomik bir yaşam sunuyor.

Türkiye’nin en ucuz illeri belli oldu: İşte zirvedeki şehirler

ARDAHAN’DA TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAHA UCUZ

Üçüncü sırada yer alan Ardahan, ulaşım ve temel tüketim ürünlerinde sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Kentte sebze ve meyve fiyatları, büyükşehirlere kıyasla yüzde 40’a varan oranda daha düşük seyrediyor.

Türkiye’nin en ucuz illeri belli oldu: İşte zirvedeki şehirler

YAŞAM MALİYETLERİ DÜŞÜK

Dördüncü sıradaki Şırnak ise son yıllarda artan altyapı ve güvenlik yatırımlarıyla birlikte yaşam maliyetlerinde cazip seçenekler sunmaya başladı. Konut fiyatlarının ve genel giderlerin diğer illere kıyasla daha uygun olması, kenti ekonomik bir yaşam alternatifi haline getiriyor.

Türkiye’nin en ucuz illeri belli oldu: İşte zirvedeki şehirler

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ 4 İLİ

1- Ağrı
2- Amasya
3- Ardahan
4- Şırnak

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#amasya
#ardahan
#şırnak
#ulaşım
#yaşam maliyeti
#kira fiyatları
#Ağrı
#Ekonomi
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