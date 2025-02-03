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Lucas Torreira kart cezalısı durumuna geldi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 21:18 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 21:38
Lucas Torreira kart cezalısı durumuna geldi!

Galatasaray'ın Uruguaylı ön liberosu Lucas Torreira, Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta sarı kart görerek ligde gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Uruguaylı ön libero Lucas Torreira 36. dakikada sarı kart gördü. Torreira, 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

Torreira cezalı duruma düştü

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Kaynak: tgrthaber.com

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