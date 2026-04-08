Lucescu Türkiye'de hangi takımları çalıştırdı? Galatasaray Beşiktaş A Milli Takım

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Mircea Lucescu, 29 Mart’ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye sevk edilmişti. Bu tarihten itibaren hastanede tedavisi süren deneyimli teknik adamın sağlık durumunun dengeli olduğu açıklanmıştı. Kalp ritim bozukluğu ilerleyen ve tedaviye cevap vermeyen 80 yaşındaki Lucescu, yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

MİRCEA LUCESCU KARİYERİ

Lucescu, formasını giydiği Corvinul Hunedoara ile Liga II’ye düştükten sonra 1979 yılında futbolcu-menajer olarak görev almaya başladı. İlk sezonunda küme düşmüş takımı ikinci lig şampiyonu yaparak yeniden Liga I’e taşıdı. 1982’de futbolculuk kariyerini sonlandırana dek bu ekipte görev yapan Lucescu, kulüp tarihinin en iyi derecesi olan lig üçüncülüğünü elde etmesinin yanı sıra bu takımdan millî takıma oyuncu kazandırmayı başardı.

MİRCEA LUCESCU TÜRKİYE YILLARI

2000 yılında Lucescu, Fatih Terim’in İtalya kariyerine başlaması üzerine önceki sezonun UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray’a transfer olarak Türkiye’ye geldi. UEFA Süper Kupası finalinde İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelen Galatasaray, uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılılar tarihindeki ilk Süper Kupa zaferini elde ederken, Lucescu da kariyerinin ilk Avrupa kupasını kazanmış oldu.

Galatasaray’dan ayrılan Lucescu, 100. yılını kutlayan Beşiktaş’a transfer oldu. Altıncı haftada ekibini üçlü savunma sistemine geçirdi. On ikinci haftada liderlik koltuğuna oturttuğu Beşiktaş’ı sezon sonuna kadar zirvede tuttu. Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Lucescu’nun Galatasaray’dan getirip siyah-beyazlı taraftarla buluşturduğu Sergen Yalçın’ın golüyle rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş sezon boyunca yalnızca bir karşılaşmada mağlup oldu. Lucescu yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Kupası’nda çeyrek finale yükselerek kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı. Bu süreçte Lucescu, hem Türkiye Futbol Federasyonu ile hem de Türk spor basınıyla ciddi sorunlar yaşadı. Mayıs 2004’te verdiği bir röportajda kullandığı “Çavuşesku döneminin Rumen ligi, Türk liginden daha temizdi” ifadesi geniş yankı uyandırdı. Bu sözlerin ardından dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, ülkeye hakaret edildiği gerekçesiyle Lucescu’yu uyardı.