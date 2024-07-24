Lugano maçı sonrası Mourinho'dan sentetik çim tepkisi: Böyle bir sahada oynanması kabul edilemez

24 Temmuz 2024 03:07 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 03:12

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbehçe, Lugano’yu deplasmanda 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, “İlk maçı galibiyetle tamamlamış olduk. İkinci maçımızı İstanbul’da oynayacağız. Taraftarlarımızın da yoğun desteği ve bizi ittirmesiyle beraber hedefimiz oradan da galibiyetle ayrılıp turu geçmek” dedi.

"BÖYLE BİR SAHA KABUL EDİLEMEZ"

Maçın sentetik çimde oynanmasıyla ilgili konuşan Mourinho, “Maçtan önce bununla ilgili konuşmak istememiştim çünkü bir mazeret sunmak istemedik. Plastik yani sentetik zeminde maç oynaması zordu. Futbolcular da bu anlamda fazlasıyla zorlandılar. Dribbling yapmakta zorlandılar, topun akışı konusunda zorluklar yaşadık. Dolayısıyla adapte olması zor oldu. Maçtan önce bununla alakalı konuşmak istemedim ama zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bu sahada, bu zeminde oynamak kabul edilemez. Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması bence kabul edilemez” değerlendirmesini yaptı.

"ZAMANLA HERKES PERFORMANSINI ARTIRIYOR"

Son olarak transfer süreciyle ilgili soruyu Portekizli teknik direktör, “Açıkçası mutluyum. Kulübün çıkardığı işten dolayı da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aslında ben buraya geldiğimde kimseden bir söz istemedim. Sadece en iyi kadronun kurulmasını, yapabileceğimizin en iyisini yapmayı istemiştim. Zaten kulüp de bu anlamda bana en iyisini sundu transferler anlamında. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı, bazı oyuncularımızla sadece üç antrenman gerçekleştirmiştik. Zor bir durumdu açıkçası. Ama zamanla herkes performansını arttırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza, Yönetimimize, Sportif Direktörümüze, bu konuda efor, çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum” şeklinde yanıtladı.