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 | Onur Kaya

Luis Enrique'den duygusal sözler! Kupayı kazandı, kızını unutmadı

Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 5-0 yenerek kupaya uzanan PSG'nin Teknik Direktörü Luis Enrique dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Enrique, "Takımım harikaydı, rakibe nefes aldırmadılar" dedi. 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, 6 yıl önce vefat eden kızıyla ilgili de duygusal mesajlar verdi.

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Luis Enrique'den duygusal sözler! Kupayı kazandı, kızını unutmadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 03:54
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 03:54

6 yıl önce 9 yaşındaki kızı Xana'yı kemik kanseri nedeniyle kaybeden PSG teknik direktörü Luis Enrique, Inter'i devirerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıkları maçın ardından duygusal mesajlar verdi.

"RAKİBE NEFES ALDIRMADIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Enrique, PSG'nin kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığını belirterek, oyuncularını finalde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

Luis Enrique'den duygusal sözler! Kupayı kazandı, kızını unutmadı

Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." ifadelerini kullandı.

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"KIZIM HEP BİZİMLE"

Öte yandan final maçında PSG taraftarları, Luis Enrique ve kızı Xana için özel koreografi hazırlamıştı. Enrique maç sonunda "Kızımı hatırlamak için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmama ihtiyacım yok. O hep bizimle." diye konuştu.

Luis Enrique'den duygusal sözler! Kupayı kazandı, kızını unutmadı

MAÇIN ADAMINDAN HOCASINA ÖVGÜ

Finalde 2 gol atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Fransız futbolcu Desire Doue ise "Çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Harika bir teknik direktörümüz var. Kupaları kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

Luis Enrique'den duygusal sözler! Kupayı kazandı, kızını unutmadı
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