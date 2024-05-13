Luis Nani Adana Demirspor'dan ayrıldı

13 May 2024 11:24 - Güncelleme : 13 May 2024 11:24

Y. Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile yolların ayrıldığını duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Luis Nani Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 maçta 4 gol, 2 asist yaptı. Portekizli oyuncu Türkiye Kupası'nda ise 1 maç oynadı. Nani Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti.