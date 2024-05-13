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Luis Nani Adana Demirspor'dan ayrıldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 11:24 - Güncelleme : 13 May 2024 11:24
Luis Nani Adana Demirspor&#039;dan ayrıldı

Adana Demirspor, 37 yaşındaki Portekizli futbolcu Luis Nani ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Y. Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile yolların ayrıldığını duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Luis Nani Adana Demirspor'dan ayrıldı - 1. Resim

Luis Nani Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 maçta 4 gol, 2 asist yaptı. Portekizli oyuncu Türkiye Kupası'nda ise 1 maç oynadı. Nani Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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