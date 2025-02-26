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 | Eyüp Ensar Yeşil

Luka Doncic eski takımına karşı büyük oynadı!

Los Angeles LAKERS'in yeni yıldız guard'ı Luka Doncic, eski takımına karşı üst düzey oyun sergiledi. Los Angeles Lakers konuk ettiği Dallas Mavericks'i 107-99 mağlup etti. Lakers'ın yeni yıldızı Luka Doncic maçı 19 sayı, 15 ribaunt, 12 asist yaparak "triple-double" ile tamamladı. Öte yandan Luka Doncic, Lakers ile 5. maçında tarihe geçti.

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Luka Doncic eski takımına karşı büyük oynadı!
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 19:28

NBA'de 7 maç oynandı. Crypto.com Arena'da oynanan maçta Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile oynarken takım arkadaşı LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt ile göz doldurdu.

LeBron James yeni takım arkadaşı Luka Doncic'in performansını överek, "Ne yapmak istediğine çok odaklanmıştı. Ne yapmak istediğine ve oyun planını bireysel olarak nasıl uygulamak istediğine kilitlenmiş durumdaydı" dedi.

Öte yandan Luka Doncic, Kareem Abdul-Jabbar'dan bu yana 15+ sayı, 15+ ribaunt, 10+ asist, 2+ top çalma ve 2+ blok yapan ilk Lakers oyuncusu oldu. Söz konusu istatistiği LeBron James veya Kobe Bryant'ın dahi başaramadığı aktarıldı.

Dallas'ın yıldızı Kyrie Irving ise maçta 35 sayı kaydetti.

ALPEREN'DEN DUBLE

Milli sporcumuz Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Milwaukee Bucks'ı 100-97 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan maçta, Alperen 23 sayı 11 ribaunt ile oynarken takım arkadaşı Jalen Green 25 sayı kaydetti. Milwaukee'nin Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Alperen Şengün "double-double" yaptı, Rockets Milwaukee Bucks'ı 100-97 mağlup etti

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Toronto Raptors-Boston Celtics: 101-111

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 82-122

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 109-103

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 151-148 (uzatmada)

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 100-97

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 107-99

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 128-92

Kevin Durant relying on experience ahead of 1st postseason with Suns
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Sıkça Sorulan Sorular

Luka Doncic hangi takımdan LAKERS'a takas edildi?
Dallas Mavericks
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