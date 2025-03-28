Luka Modric Real Madrid ile devam edecek!

Real Madrid, 39 yaşındaki Luka Modric ile sözleşme uzatmak istiyor. Modric'in maaşında indirime gitmesi durumunda yeni bir sözleşme imzalamayı planlayan Madrid, Modric'in kariyerini kulüpte noktalamak istediğini de belirtiyor.
LaLiga devi Real Madrid'in 39 yaşındaki orta saha Luka Modric ile nikah tazelemek istediği belirtildi.
Cadena SER'in haberine göre; Real Madrid'in Hırvat orta saha ile sözleşme uzatmaya sıcak baktığı aktarıldı. Luka Modric'in maaşında indirime gitmesi durumunda Real Madrid'in yeni sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi.
Kariyerini Real Madrid'de noktalamak isteyen Luka Modric'in de yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığı vurgulandı.
Luka Modric, bu sezon Real Madrid forması ile 43 maça çıkarken 4 gol attı ve 7 asiste imza attı. 39 yaşındaki efsane isim 20 maça ilk 11'de çıkmayı başardı.