Luka Modric Real Madrid ile devam edecek!

Real Madrid, 39 yaşındaki Luka Modric ile sözleşme uzatmak istiyor. Modric'in maaşında indirime gitmesi durumunda yeni bir sözleşme imzalamayı planlayan Madrid, Modric'in kariyerini kulüpte noktalamak istediğini de belirtiyor.