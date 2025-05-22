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 | Burak Ayaydın

Luka Modric veda etti: Real Madrid'de büyük değişim başladı!

Real Madrid'in emektarlarından Luka Modric, beklenen ayrılığı duyurdu. Real Madrid formasıyla istikrarlı bir kariyeri olan Luka Modric, an itibarıyla Instagram paylaşımıyla veda etti.

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Luka Modric veda etti: Real Madrid'de büyük değişim başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 17:35

Real Madrid'in hayal kırıklığıyla biten sezonunun ardından vedalar da gelmeye başladı. Kulübün önemli isimlerinden Luka Modric, yaz dönemindeki ayrılığı kendisi duyurdu. Esasen ise İspanyol devinde, büyük bir yapılanma gerçekleştirilmesi bekleniyor.

LUKA MODRIC REAL MADRID'E VEDA ETTİ

13 yıldır Real Madrid'de oynayan Luka Modric, Instagram hesabından paylaşım yaptı ve "Hiç gelmesini istemediğim an geldi ama futbol böyle bir şey, hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Cumartesi günü Santiago Bernabeu'daki son maçımı oynayacağım. 2012 yılında dünyanın en iyi takımının formasını giyme umuduyla ve büyük işler başarma hırsıyla geldim ama bundan sonra olacakları hayal bile edemezdim. Real Madrid'de oynamak hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi. Tarihin en iyi kulübünün, en başarılı dönemlerinden birinde yer almaktan gurur duyuyorum. Kulübe, özellikle başkan Florentino Perez'e, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve bu süreçte bana yardımcı olan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Yıllar boyunca inanılmaz anlar yaşadım, imkansız gibi görünen geri dönüşler, finaller, kutlamalar ve Bernabeu'daki büyülü geceler. Her şeyi kazandık ve çok mutluydum. Ama şampiyonlukların ve zaferlerin ötesinde, kalbimde tüm Real Madrid taraftarlarının sevgisini taşıyorum. Hepinizle aramda ne kadar özel bir bağ olduğunu, ne kadar desteklendiğimi, saygı gördüğümü ve sevildiğimi nasıl açıklayacağımı gerçekten bilmiyorum. Dolu dolu bir kalple ayrılıyorum. Gurur, minnet ve unutulmaz anılarla dolu. Ve Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra artık bu formayı sahada giymeyeceğim ama her zaman Real Madrid taraftarı olacağım. Real Madrid her zaman benim yuvam olacak." ifadelerini kullandı.

Luka Modric veda etti: Real Madrid'de büyük değişim başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

LUKA MODRIC, REAL MADRID İLE HANGİ ZAFERLERİ YAŞADI?
2012 yazında Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Modric; 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupası, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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#real madrid
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#luka modric
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