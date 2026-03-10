UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, bu akşam İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mac Allister Galatasaray'da en çok çekindiği oyuncuyu açıkladı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği mücadele öncesinde Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Mac Allister, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mac Allister, Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sert ve başarılı bir oyuncu olduğunu belirterek kendisine büyük saygı duyduğunu ifade etti. Orta sahada Dominik Szoboszlai ile oynamayı sevdiğini ve kendisinin takım için iyi ve başarılı bir oyuncu olduğunu söyledi. Bu sezon en önemli hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu ve mevcut takımın bunu başarabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. Takım arkadaşı Muhammed Salah'ın neler yapması gerektiğini bildiğini ve çalışmaya devam ettiğini belirtti. Liverpool ile sözleşme yenileme süreciyle ilgili olarak aceleleri olmadığını ve zamanlarının olduğunu söyledi.

Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Mac Allister, müsabaka öncesi maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

LUCAS TORREIRA'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Mac Allister, Galatasaraylı Lucas Torreira'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Yarın beni en çok zorlayacak oyuncu Torreira olabilir. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Çok sert ve aynı zamanda topu ayağına aldığı zamanda çok başarılı bir oyuncu. Torreira'ya büyük bir saygım var." ifadelerini kullandı.

"SZOBOSZLAI İLE BERABER OYNAMAYI SEVİYORUM"

Orta sahada Dominik Szoboszlai ile olan oyun içi iletişimine değinen Mac Allister, "Bence burada önemli olan takım arkadaşımın rahat hissetmesi. Kendisi farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Onunla beraber oynamayı çok seviyorum. Sahada bana yakın oynadığı zamanda daha başarılı olabiliyoruz. Takım için iyi biri ve başarılı bir oyuncu." diye konuştu.

"BU SEZONKİ EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Arjantinli oyuncu, "Bu yaz Dünya Kupası da düzenlenecek. Bu kupayı ikinci kez kazanmak, çok güzel olurdu. Şampiyonlar Ligi, bizim bu sezon için en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağım maç, bu bağlamda zor olacak." şeklinde konuştu.

"SALAH NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR"

Takım arkadaşı Muhammed Salah'ın performansına değinen Mac Allister, "Bizim için önemli ve zorlu bir sezondu. Salah'tan en iyi performansı almamız çok önemli. Sezon içerisinde çeşitli zorlandığımız anlar oldu. Kendisi de zamanında bahsetmişti. Biz, takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik. Her zaman bu süreç devam ediyor. O da takım içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl daha iyi oynayabileceğini, istatistiklerini nasıl yükseltebileceğini iyi biliyor. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Yapabileceklerini sahada göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

LIVERPOOL İLE SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Liverpool ile sözleşme yenileyen Ryan Gravenberch'i tebrik eden Mac Allister, "Gravenberch için çok iyi bir anlaşma oldu. Bunu hak etmişti. Bizim Premier Lig'i kazanmamızda emeği çok büyük. Şu an benim adıma herhangi bir sözleşme yenileme süreci içerisinde değiliz. Acelemiz yok. Daha zamanımız var." diyerek konuşmasını tamamladı.