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Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Muslera ve Kerem Demirbay arasında tartışma

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 21:33 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 21:42
Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Muslera ve Kerem Demirbay arasında tartışma

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray, Bodrumspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sona ererken takım kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Demirbay'ın tartışması sosyal medyada viral oldu.

Trendyol Süper Lig​'de Galatasaray​, deplasmanda Bodrumspor​'u tek golle geçmeyi başardı. Maçın sonunda sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera​ ve Kerem Demirbay​'ın tartışmasını takım arkadaşları araya girerek kapattı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tecrübeli futbolcular Kerem ve Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. İkilinin tartışmaları 1 dakikadan fazla devam etti. Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen diyalogları devam etti.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu. 

İşte o görüntüler:

Maç sonu Fernando Muslera ve Kerem Demirbay birbirine girdi! - 1. Resim

Maç sonu Fernando Muslera ve Kerem Demirbay birbirine girdi! - 2. Resim

Maç sonu Fernando Muslera ve Kerem Demirbay birbirine girdi! - 3. Resim

Maç sonu Fernando Muslera ve Kerem Demirbay birbirine girdi! - 4. Resim

TATLIYA BAĞLANDI

Daha sonra deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken Muslera ile Kerem arasındaki olay tatlıya bağlandı.

Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Muslera ve Kerem Demirbay arasında tartışma - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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