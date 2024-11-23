Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Muslera ve Kerem Demirbay arasında tartışma

23 Kasım 2024 21:33 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 21:42

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray, Bodrumspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sona ererken takım kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Demirbay'ın tartışması sosyal medyada viral oldu.

Trendyol Süper Lig​'de Galatasaray​, deplasmanda Bodrumspor​'u tek golle geçmeyi başardı. Maçın sonunda sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera​ ve Kerem Demirbay​'ın tartışmasını takım arkadaşları araya girerek kapattı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tecrübeli futbolcular Kerem ve Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. İkilinin tartışmaları 1 dakikadan fazla devam etti. Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen diyalogları devam etti.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

İşte o görüntüler:

TATLIYA BAĞLANDI

Daha sonra deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken Muslera ile Kerem arasındaki olay tatlıya bağlandı.