Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Muslera ve Kerem Demirbay arasında tartışma
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray, Bodrumspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sona ererken takım kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Demirbay'ın tartışması sosyal medyada viral oldu.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Bodrumspor'u tek golle geçmeyi başardı. Maçın sonunda sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Demirbay'ın tartışmasını takım arkadaşları araya girerek kapattı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından tecrübeli futbolcular Kerem ve Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. İkilinin tartışmaları 1 dakikadan fazla devam etti. Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen diyalogları devam etti.
Görüntüler sosyal medyada viral oldu.
İşte o görüntüler:
TATLIYA BAĞLANDI
Daha sonra deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken Muslera ile Kerem arasındaki olay tatlıya bağlandı.