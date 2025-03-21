Macaristan-Türkiye maçına Alman hakem!

FELIX ZWAYER'İN EKİBİNDE KİMLER OLACAK?

Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Ayrıca mücadele dördüncü hakem görevini Florian Badstübner üstlenirken, VAR'da ise Bastian Dankert görev alacak.