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 | Burak Ayaydın

Macaristan-Türkiye maçına Alman hakem!

Türkiye A Milli Futbol Takımı 23 Mart Pazar akşamı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçı kapsamında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen ikinci maç için an itibarıyla hakem atama süreci de tamamlandı.

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Macaristan-Türkiye maçına Alman hakem!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 16:43

Türkiye'nin Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçını Felix Zwayer yönetecek. Macaristan-Türkiye rövanş maçı 23 Mart Pazar günü Budapeşte'de oynanacak. Saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadele, EXXEN ve TV8 ekranlarından yayınlanacak.

FELIX ZWAYER DAHA ÖNCE DE MAÇIMIZI YÖNETMİŞTİ

Alman hakem daha önce Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye-Portekiz maçını yönetmiş ve A Milli Takım mücadeleyi 3-0 kaybetmişti.

ORKUN KÖKÇÜ YOK, ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL DÖNÜYOR

Orkun Kökçü gördüğü sarı kart nedeniyle Macaristan'la oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü. Arda Güler ve Merih Demiral ise cezalarını tamamlayıp takıma döndüler.

Türkiye - Portekiz maçında Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak - Mersin Haberleri

Sıkça Sorulan Sorular

FELIX ZWAYER'İN EKİBİNDE KİMLER OLACAK?
Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Ayrıca mücadele dördüncü hakem görevini Florian Badstübner üstlenirken, VAR'da ise Bastian Dankert görev alacak.
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ETİKETLER
#Türkiye
#a milli futbol takımı
#milli futbol takımı
#Yabancı Hakem
#Macaristan Milli Takımı
#Spor
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