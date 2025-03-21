Macaristan-Türkiye maçına Alman hakem!

Türkiye A Milli Futbol Takımı 23 Mart Pazar akşamı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçı kapsamında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen ikinci maç için an itibarıyla hakem atama süreci de tamamlandı.
Türkiye'nin Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçını Felix Zwayer yönetecek. Macaristan-Türkiye rövanş maçı 23 Mart Pazar günü Budapeşte'de oynanacak. Saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadele, EXXEN ve TV8 ekranlarından yayınlanacak.
Alman hakem daha önce Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye-Portekiz maçını yönetmiş ve A Milli Takım mücadeleyi 3-0 kaybetmişti.
Orkun Kökçü gördüğü sarı kart nedeniyle Macaristan'la oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü. Arda Güler ve Merih Demiral ise cezalarını tamamlayıp takıma döndüler.