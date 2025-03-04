Maçın bitiş düdüğü çaldı, futbolcular ve taraftarlar birbirine girdi

Afyonkarahisar’da oynanan U14 yarı final müsabakasında bitiş düdüğünün çalmasıyla iki takım futbolcuları, teknik heyetleri ve taraftarlar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Afyonkarahisar U14 yarı finalinde Safa Gençlik Spor ile Anadolu Gücü karşı karşıya geldi. Müsabaka 9 kişi kalınmasına rağmen Safa Gençlik Spor’un 2-1 galibiyeti ile son buldu. Safa Gençlik Spor’un finale yükseldiği maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla ortalık karıştı.

Bitiş düdüğü ile birlikte önce futbolcular tekmeli yumruklu kavgaya tutuşurken, ardından sahaya giren taraftarlar ve teknik heyet de kavgaya dahil oldu.

Çok sayıda kişinin darp sonucu yaralandığı olaylar polisin araya girmesiyle son buldu.